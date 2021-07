sConcerto di Beneficenza: concerto Rock della Ta-Dah Band

Si chiama “sConcerto di Beneficenza” il concerto rock organizzato dalla Ta-Dah Band sabato 10 luglio dalle 20,30 presso i campi di basket della Parrocchia di Santa Maria del Carmelo a Mostacciano, in via P.G.A Filippini.

Una lunga cavalcata rock di musica anni ’60, ’70, ’80 con cover dei Beatles, degli Steppenwolf, The Animals, Bob Dylan, The Doors, fino ad arrivare a pezzi dei Simple Minds, Billy Idol, degli Eurythmics.

Caratteristica della Ta-Dah Band è quella di fare mash up tra canzoni americane/inglesi e canzoni italiane : da sentire il pezzo ‘The passengers’ di Iggy Pop che diventa, per magia, ‘Il Cielo è sempre più blu’ di Rino Gaetano.

“C’è un tempo per ogni cosa sotto il cielo… un tempo per ridere, un tempo per piangere, un tempo per danzare, il nostro modo per festeggiare la vita, così com’era agli inizi, così com’è sempre stato ed è così che dovrebbe essere … “(dal Film ‘Footloose’). Ora è tempo di cantare e ballare …

Il concerto sarà l’occasione anche di raccogliere con offerta libera dei fondi per finanziare rifacimento del tetto della Parrocchia di Santa Maria del Carmelo.

L’ingresso è libero e rispetterà tutte le norme Covid 19. Per info: info@ta-dah.band

