Scienziate!, laboratori per grandi e bambini al Parco dei Romanisti

Nella nuova settimana di eventi proposti da Roma Culture, c'è anche l'appuntamento con SCIENZiate al Parco dei Romanisti (viale dei Romanisti 200-220).

SCIENZiatE è un progetto a cura della Cooperativa Sociale Doc Educational, in programma sabato 21 maggio. A partire dalle ore 16, si svolgeranno per i partecipanti più giovani i laboratori scientifici hands-on sulla scienza dello spazio a cura di The Science Zone. Per i più grandi in programma Lo spazio nelle nostre vite, dalla tecnologia al dark web, un dibattito interattivo semiserio, accompagnato da esperimenti dal vivo.

In questa occasione verrà presentata al pubblico anche la mostra interattiva SCIENZiatE! nello spazio a cura degli studenti e studentesse delle scuole partner del progetto. La partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti.

Foto da Facebook @Scienziate