Schubertiade, concerto del coro del Teatro dell'Opera

Un nuovo appuntamento con la musica si aggiunge al programma ‘Autunno 2020’ al Teatro Costanzi. Venerdì 23 ottobre, alle ore 20.00, il Coro dell’Opera di Roma diretto dal maestro Roberto Gabbiani darà voce a Schubertiade, concerto dedicato al compositore austriaco Franz Schubert. Agnieszka Jadwiga Grochala (soprano), talento di “Fabbrica” Young Artist Program, canterà Mirjam’s Siegesgesang.

Gli artisti del Coro Marika Spadafino (soprano), Emanuela Luchetti (contralto), Maurizio Scavone (tenore) e Alessandro Fabbri (basso) saranno le voci soliste in Gebet. Verranno inoltre eseguite le composizioni An die Sonne, Gesang der Geister über den Wassern, Ständchen e Deutsche Tänze.

Anche questo concerto sarà in chiave anti-Covid. Il pubblico troverà posto nei palchetti mentre il direttore, dal centro della platea, dirigerà gli artisti del Coro disposti tutt’intorno a lui, distanziati, tra la sala e il palcoscenico. Da qui il maestro Marco Forgione accompagnerà al pianoforte tutto il programma. Verranno eseguite le composizioni An die Sonne, Gesang der Geister über den Wassern, Ständchen, Gebet, Mirjam’s Siegesgesang, Deutsche Tänze.

Gli ingressi del pubblico al Teatro Costanzi saranno contingentati con una assegnazione dei posti studiata appositamente per assicurare il rispetto della distanza di sicurezza all’interno dei luoghi di aggregazione, in attuazione delle disposizioni per contenere la diffusione della COVID-19.

I biglietti sono in vendita al prezzo di 10 euro l’uno a partire dalle ore 14.00 del 21 ottobre, sul sito operaroma.it e presso la Biglietteria del Teatro dell’Opera.

Per maggiori informazioni: ufficio.biglietteria@operaroma.it ; 0648160255.