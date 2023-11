"School Of Love", EduchiAMOci alla non violenza: evento rivolto a studentesse e studenti di Roma

"School Of Love", alla sua prima edizione, è un evento completamente gratuito rivolto a 300 studentesse e studenti provenienti dagli istituti scolastici in cui l’Associazione Donna e Politiche Familiari (attiva da molti anni presso la Casa Internazionale delle Donne) ha realizzato interventi di prevenzione e sensibilizzazione sulla violenza di genere.

Le studentesse e gli studenti avranno l’opportunità di ascoltare testimonianze, assistere a performance e cortometraggi, e confrontarsi in sessioni informative tenute da esperte del settore. Si tratta di un'iniziativa che vuole rappresentare un gesto concreto di fronte a una crisi di valori e sentimenti, un luogo di dialogo e ascolto con le e gli adolescenti, spesso dimenticati. È un'occasione per essere parte del cambiamento e contribuire alla creazione di un mondo più giusto e inclusivo. Una squadra tutta al femminile guiderà questo progetto di sensibilizzazione, prevenzione e informazione sulla tematica della violenza di genere, in collaborazione con il cinema Troisi, l'Associazione Piccolo America e l’Associazione Donna e Politiche Familiari della Casa Internazionale delle Donne.

Tanti i personaggi del mondo della cultura che, dalle ore 9 alle ore 14.00 presso il Cinema Troisi contribuiranno a questa giornata speciale: Michela Andreozzi, Marco Bonini, Silvia Gallerano, Margherita Laterza, Angela Sajeva, Valeria Montebello, Eugenia Nicolosi, Chiara Sfregola, Liliana Fiorelli, Federica Pagliaroli, Chiara Vinci.

La prima edizione di “School Of Love”, è stata curata da Teresa Dattilo (presidente dell’ Associazione Donna e Politiche Familiari),Liliana Fiorelli, Federica Pagliaroli, Chiara Vinci ed Elisabetta De Filippis. Il team delle esperte avvocate, ginecologhe, attiviste saranno: Teresa Dattilo, Simonetta Crisci, Valeria Moliterni, Lisa Canitano, Ilaria Saliva, Amleta, Valeria Montebello, Eugenia Nicolosi. Le testimonianze di chi ha vissuto la violenza: Dalya Ali, Aristide Gentile, Mouschina

I Cortometraggi:

- Nei tuoi panni realizzato dalla Slinkset e dai ragazzi/e del Liceo Caetani di Roma in un Progetto di Prevenzione della violenza a cura di Donna e Politiche Familiari;

- Flashback di Matteucci, Musti, Pellecchia

- Bambola di pezza di Nicola Conversa

- 6 mesi dopo di Chiara Sfregola

Partecipano 12 classi del Liceo Seneca, Liceo Caetani, Istituto Giorgi Woolf, Istituto Professionale Adriatico. L'ingresso è libero e gratuito.