Scetate Partenope al Teatro IF

Il Teatro IF è pronto a immergersi in un'esperienza teatrale unica con lo spettacolo "Partenope", un affascinante viaggio onirico diretto da Deborah Di Francesco, in scena il 27 e 28 gennaio 2024.



In un'ambientazione onirica, "Partenope" si risveglia ogni volta in un mito diverso, trasformandosi continuamente tra diverse sfaccettature e personalità. La regia di Deborah Di Francesco ci guida attraverso momenti burloni, irriverenti, dolci, tristi e potenti della vita di Partenope. Il giovane cantastorie Cimone accompagna questo viaggio con la tradizione musicale napoletana, pezzi ricercati e composizioni originali, creando un'atmosfera coinvolgente.



La città di Napoli, co-protagonista della storia, è raffigurata come una bellezza sofferta, testimone di continui mutamenti e risvegli. La trama si snoda tra monologhi, dialoghi, maschere e poesie, esplorando il doppio filo tra il sacro e il profano, l'ironia e il dolore, il sangue e la riconoscenza.



Nel corso dello spettacolo, ci si chiederà se il popolo del sole, così come il pubblico, si domanderà se quei vicoletti di Napoli si addormenteranno mai. Partenope, sospesa tra il sonno e il risveglio, trova la sua eternità nelle radici profonde della sua terra. Il pubblico sarà coinvolto in una riflessione su Morfeo se continuerà a cullare Partenope in eterno o se le darà la possibilità di risvegliarsi nuovamente con il dolce fiato del vento del mare.



Solo attraverso il pensiero, "Partenope" continua a vivere, invitando il pubblico a non perdonarla, ma mai a dimenticarla. "SCETATE", una chiamata a non farla scomparire dalla memoria collettiva. Lo spettacolo si propone di essere un tributo alla storia, alla cultura e alla bellezza intramontabile di Napoli.



Scetate Partenope

Sabato 27 Gennaio 2024 ore 21.00

Domenica 28 Gennaio 2024 ore 17.30

Teatro IF Via Nomentana, 1018 - Roma



Biglietti: Intero € 15; Ridotto € 12. (prenotazione obbligatoria)



Mail: organizzazione@teatroif.it