Scavi in Comune, visite guidate per assistere ad uno scavo archeologico

Avete mai desiderato assistere a uno scavo archeologico?

La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali presenta l'iniziativa "Scavi in Comune": a partire dal 27 luglio, si potrà entrare nel vivo del cantiere appena avviato nel giardino di Largo Corrado Ricci, area in antico occupata dal Foro della Pace voluto dall’imperatore Vespasiano e realizzato tra il 71 e il 75 d.C. per celebrare la conclusione della guerra giudaica.

Lo scavo si svolge in corrispondenza dell’angolo nord-orientale dell’antico Foro della Pace, a ridosso delle c.d. “Colonnacce”. Questo settore del monumento ha vissuto una stratificazione urbana plurisecolare, che le indagini archeologiche intendono rimettere in luce. Il cantiere è inoltre propedeutico all’ampliamento dell’area di indagine in tutto il giardino di Largo Corrado Ricci fino alla Torre dei Conti, nell’ambito degli interventi di riqualificazione urbana e del patrimonio previsti dal PNRR/Caput Mundi.

Nelle prime quattro visite guidate di luglio e agosto gli archeologi e storici dell’arte della Sovrintendenza Capitolina accoglieranno i visitatori, che avranno così la possibilità di seguire l’evoluzione dello scavo e vedere ciò che di solito è oggetto di ricerca e studio solo per gli addetti ai lavori.

Il calendario delle visite

Mercoledì 27 luglio – 15.00-16.00.

Mercoledì 3 agosto – 15.00-16.00

Mercoledì 10 agosto – 15.00-16.00

Mercoledì 31 agosto – 15.00-16.00

Prenotazione allo 060608