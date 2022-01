Scavi di San Martino ai Monti e il Colle Oppio

I sotterranei della Chiesa nascosta di San Martino ai Monti sono uno degli esempi piu' belli ed affascinanti della Roma sotto terra. Antico Titolo Equizio si tratta di un grande ambiente rettangolare in laterizio, suddiviso in tre navate da sei pilastri. E' evidentemente un edificio romano, databile intorno al III secolo, facente parte delle vicine terme ed adibito in seguito, probabilmente, a scopi commerciali: un mercato coperto o più probabilmente un magazzino.

Alla fine del III inizi del IV venne utilizzato per il culto cristiano. Un ulteriore più basso livello di sotterranei, ancora mai scavato, mantiene nascoste e inalterate le ricchezze di questo luogo di particolare suggestione e interesse da non perdere per suggestione e fascino! La visita parte con una passeggiata al Colle Oppio con gli imponenti resti delle Terme di Traiano sparse nel parco.



