Scampagnata romana il 1 maggio all'Ippodromo delle Capannelle

"Scampagnata romana" il 1 Maggio 2023 all'Ippodromo Capannelle, dalle 12 fino a tarda notte. La festa dei Lavoratori a Stappa Roma è un festa con musica, dj set, street food, giardino e sopratutto relax.

Ci si potrà godere una birra e un panino ascoltando buona musica, ballando a piedi nudi sul prato, facendo giocare i bambini nel corner kidslab e rilassandosi perchè "@StappaRoma #stappailrelax".



STORNELLATA TRA "AMICI"

Ore 14:00 live con Fabrizio e Corrado Amici, figli d'arte, impegnati fin da bambini alla scoperta e alla divulgazione della canzone romana, accompagnando il papà Alvaro per 20 anni. Si avvalgono del supporto musicale di Stefano Di Sturco, alla fisarmonica, interpretando i più famosi brani del vasto repertorio della nostra magnifica canzone Romana.



DJ SET

Dalle 15 fino a tarda notte DJ SET genere funk, disco, house con:

Saverio Pavia @discomaschio

Alessandro Di Falco @discomascio

Franco Sciampli



IL FOOD

#Stappalafame con

** Dar Ciriola la prima cirioleria di Roma! (@darCiriola)

** Raro hamburger (@rarofood)

** Norcineria Mancini dal 1870 porchetta e salumi romani



BIRRA

#stappalasete nel villaggio BECK'S (@becksitalia)



KIDS AREA

Laboratori creativi a cura di Ramona Tarquini - In partnership with Usborne (@ramonatarquinibooks) a partire dai 3 anni.

I laboratori sono ad offerta libera.



GARDEN

#stappailrelax se non vuoi sederti a tavola puoi portarti il telo e sdraiarti sul prato.



INGRESSO LIBERO non è necessario la prenotazione.

Scampagnata Romana è l'evento di apertura di Stappa Roma Festival



DOVE E QUANDO

Lunedì 1 Maggio

a partire dalle 12 fino a tarda sera

Via Appia Nuova 1245

Presso @IppodromoCapannelle

Non è necessaria la prenotazione



PER INFORMAZIONI

Telefono o WA: +390692948551

Email: info@sartidelgusto.it

www.sartidelgusto.it