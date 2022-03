"Scala reale", scritto e diretto da Paolo Maria Congi

Associazione Culturale Teatro Trastevere presenta lo spettacolo "Scala Reale", dal 30 marzo al 3 aprile 2022. Scritto e diretto da Paolo Maria Congi, con Paolo Maria Congi, Benedetta Cassio e Paolo Cutroni.

Un attore, una psicanalista, un procuratore. Dentro questo mondo. Il mondo di oggi: un mondo violento, senza più punti di riferimento. Ognuno coi propri sogni, ognuno coi propri traumi, coi propri desideri messi a nudo. La voglia di vivere, il desiderio di fuggire, ma tutto sfugge dal controllo. Un gioco perverso, e la violenza come necessità di relazione. Una violenza espressa dagli uomini, che a modo loro abusano di Selene, diversi ma uguali nelle loro esigenze animali e nella loro solitudine. Scavare dentro l’uomo: un triangolo nero dove nessuno è buono e nessuno è cattivo.

Il testo è scritto come una forma di partita a tre, che racconta durante i mesi della quarantena il bisogno del gioco malvagio, della perversità nascosta dentro i rapporti quotidiani, di scavare dentro l’animo umano senza giudizio. Una riflessione caustica sul nostro modo di vivere, che sfocia in una negazione della realtà oggettiva.



Teatro Trastevere Il Posto delle Idee

via Jacopa de' Settesoli 3, 00153 Roma

Da mercoledì a sabato ore 21, domenica ore 17:30

CONSIGLIATA PRENOTAZIONE

biglietti interi 12 - ridotti 10

(prevista tessera associativa)

Contatti:

065814004 info@teatrotrastevere.it www.teatrotrastevere.it https://www.facebook.com/teatrotrastevere/