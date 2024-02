Contributo per la partecipazione: 20 euro per i Soci AIS e 25 euro per i non associati. 5 euro di cauzione per la consegna del calice che saranno restituiti alla riconsegna.

AIS Lazio - Associazione Italiana Sommelier, in collaborazione con AIS Piemonte, domenica 18 febbraio presenta "Sbarbatelle a Roma", il primo evento che unisce “Youth. Wine. Passion" dedicato alle giovani produttrici italiane e ai loro vini. L'appuntamento è presso l’A.Roma lifestyle Hotel a partire dalle 15 alle 20.

Sbarbatelle rappresenterà qualcosa di più rispetto a un evento di degustazione. È un vero e proprio movimento declinato al femminile. Paolo Poncino, responsabile di AIS Asti, ne è l’ideatore: “Arrivare a Roma partendo dalla piccola Asti è, per me e le Sbarbatelle, un onore e una spinta a valorizzare sempre più il movimento che ormai brilla di luce propria”.

“Lavoriamo per dare voce a giovani donne produttrici di vino - ha dichiarato Isella Zanutto, coorganizzatrice di Poncino per gli eventi di Sbarbatelle - ed esaltare la diversità di ogni regione nel pensare e fare vino”.

Sbarbatelle a Roma è dunque il racconto in un bicchiere di coloro che vignaiole, imprenditrici vinicole, lo sono per nascita o lo sono diventate partendo da zero, riuscendo a mutuare in ingegnose operosità il saper fare di tradizione in insospettabili innovazioni, relazioni umane e professionali in proficue sinergie e collaborazioni, la propria indipendenza in un sostegno collettivo, il proprio gusto in un’esperienza sensoriale condivisa. Un’idea, un movimento che si avvia presto a divenire un’associazione dai concetti ben delineati: “Youth.Wine.Passion”.

Il programma di Sbarbatelle

ore 14:45 accrediti

ore 15:00 apertura banchi d’assaggio

ore 16:00 1° Masterclass – TERRENI VULCANICI E MORENICI A CONFRONTO condotta da Francesca Zaccarelli, su prenotazione alla mail : sommelier.roma@aislazio.it

ore 18:30 2° Masterclass – IL PIEMONTE E LE SUE SFUMATURE DI ROSSO condotta da Francesca Zaccarelli, su prenotazione alla mail : sommelier.roma@aislazio.it

ore 20:00 Chiusura banchi d’assaggio.