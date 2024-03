Una settimana di shopping nel cuore di Roma: i migliori brand di abbigliamento a sconti imperdibili

Roma diventa palcoscenico di una straordinaria avventura di shopping senza eguali: una settimana di acquisti tra scarpe, accessori e abbigliamento per uomo e donna grazie ad un incredibile evento targato Say Wow.

Dal 16 al 23 marzo le porte di Palazzo Brancaccio aprono i battenti a Say Wow, nota azienda leader nel mondo del lusso, con una nuova special sale, la House of Fashion, racchiudendo in un'unica selezione i migliori brand di abbigliamento a sconti imperdibili fino al 90%.

Say Wow, è una certezza per tutti gli appassionati di moda e leader nell'organizzazione di private sales per i più grandi marchi del fashion. Grazie all'organizzazione in shop-in-shop, ormai tratto distintivo dell'azienda, dove ogni marchio trova un suo angolo dedicato, e ad un'ampissima area multi-brand con capi, calzature, e accessori, per donna e l'uomo, House of Fashion è un vero e proprio sogno ad occhi aperti, un'esperienza di shopping in cui trovare più negozi in un unico spazio. La House of Fashion si terrà presso Palazzo Brancaccio, la meravigliosa location storica nel cuore della Capitale, in Via Merulana 248.

Le date da segnare sul calendario sono dal 16 al 23 marzo. Gli orari dettagliati sono disponibili online, l'ingresso è gratuito, e per partecipare è obbligatoria la registrazione su www.saywow.me.

È arrivato il momento di aggiungere pezzi unici al tuo guardaroba, e la House of Fashion sa come stupirti!