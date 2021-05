Abbigliamento di lusso nella Capitale: Say Wow per la prima volta a Roma

Il 7-8-9 maggio, al Pratibus District, va in scena il primo evento organizzato dagli "specialisti delle private sales". Continua la crescita di Say Wow, piccola start-up milanese nel settore dell'organizzazione di temporary stores ed eventi nel segmento dell'alta moda.

Dal 7 al 9 maggio, nella location che di consueto ospita Alta Roma, si terrà la prima private sale romana.

"Say WOW! nasce con due obiettivi ben definiti - dichiara Giuseppe Durante, Socio fondatore e CEO della società - verticalizzare sempre più l'attività nel segmento dell'organizzazione delle vendite promozionali, private o ad accesso pubblico, in Italia e all'estero e creare una grande community di persone interessate ad accedere agli eventi che verranno organizzati".

Nei primi 18 mesi di attività l'azienda ha organizzato alcuni grandissimi eventi per marchi come il Gruppo Kering, Bottega Veneta, Marni, Furla, Il Gufo, Aspesi, Driade, Fontana Arte, Thun e tutto il mondo bimbo di Brave Kids. La community di Say Wow conta oggi oltre 8.000 iscritti ed è in rapida espansione.

"L'arrivo a Roma ci da l'opportunità di misurarci con una nuova piazza - commenta Luca Bensaia, socio fondatore e direttore generale dell'azienda - nuova clientela e nuove attitudini d'acquisto che analizzeremo per proporre, in futuro, i brand più adatti".

L'appuntamento è dal 7 al 9 maggio a Pratibus District su appuntamento.

Foto di copertina dalla pagina Facebook di Pratibus District