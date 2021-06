Saverio Martucci canta Lucio Dalla al Village Celimontana

Sabato 19 giugno nella cornice di Village Celimontana Saverio Martucci reinterpreta Lucio Dalla. Un omaggio al grande artista italiano eseguito da un giovane cantautore che canterà alcuni dei più grandi successi dell’artista bolognese alternati a brani originali.

Saverio Martucci nasce a Benevento il 2 maggio 1984. Ha studiato pianoforte classico al conservatorio Nicola Sala di Benevento, frequentando anche il triennio di scrittura per organici jazz.

Con la canzone Cantabile inizia una lunga collaborazione con il maestro Beppe Vessicchio. Scrive per Nicky Nicolai e Stefano Di Battista la canzone Sentirsi Walter. Nel 2015 realizza un Ep per l’etichetta Jando Music.

Nel 2016 collabora con la pianista Rita Marcotulli, come cantante solista, al progetto Omaggio ai Pink Floyd. Nel 2017 scrive per Piero Mazzocchetti “ Voglio soltanto che ritorni” che in Germania rimane per diversi mesi terza in classifica.

Nel 2018 partecipa alla trasmissione The Voice, seppur non scelto per la diretta, il quotidiano La Stampa lo definisce tra i migliori cinque cantanti. Nello stesso anno a Forlì condivide il palco con Fiorella Mannoia nell’omaggio a Lucio Dalla. Nel 2020 scrive e pubblica il suo primo album dal titolo “Desideri”.



INGRESSO LIBERO



VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO

