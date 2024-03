Sari Schorr in concerto al CrossRoads Live Club

La formidabile cantante statunitense arriva per la prima volta a Roma, una voce di qualità e grande potenza, uno spettacolo dal vivo che ha la forza di un vulcano. Testi, grinta, empatia oltre all’eccezionale timbro e estensione della voce fanno di Sari Schorr una nuova star indiscussa del Blues Rock internazionale.



Il successo di Sari del resto arriva dopo una lunga gavetta che ne ha fatto una vera “Blues Woman”.



Inizia l’attività musicale nel South Bronx di New York e nel Lower East Side di Manhattan, ispirandosi alle grandi donne della storia del Blues: Bessie Smith, Ma Rainey, Janis Joplin Tina Turner. Un inizio artistico in una realtà dura e difficile dove il successo poteva sembrare una meta impossibile: “Quando ho iniziato, c’erano spettacoli in cui la mia band era più numerosa del pubblico. Ma dai il massimo e non dimentichi mai che, qualunque cosa accada, è un privilegio fare musica “, racconta Sari in una sua intervista.



La svolta arriva nel 2016 con il suo album di debutto dal titolo che dice tutto: “A Force of Nature”, un disco prodotto da un grande nome del blues britannico, Mike Vernon (David Bowie, Eric Clapton, John Mayall, Fleetwood Mac, Peter Green). In questo CD Sari ha avuto l’onore di avere ospiti chitarristi del calibro di Walter Trout, Innes Sibun e Oli Brown. Accompagnata proprio da Walter Trout nel 2017 Sari ha condotto una lunga ed entusiasmante tournee in tutta la Gran Bretagna e in Europa.



Il suo secondo album, Never Say Never realizzato nel 2018, proprio per ribadire l’energia della sua musica, Sari ha voluto che fosse registrato dal vivo. Un CD che ne ha confermato il successo tanto da permetterle di calcare i più prestigiosi palchi statunitensi ed europei come quello della Carnegie Hall e dei maggiori festival. Il nome di Sari Schorr inoltre è stato incluso nella lista della “New York Blues Hall of Fame”.



Nel corso del biennio 2018 e 2019 prima della pandemia, Sari ha realizzato un numero importante di concerti e nel corso del tour 2019 da alcuni concerti tenuti in Svizzera e Gran Bretagna è stato tratto l’album “Sari Schorr-Live in Europe“ pubblicato nel corso del 2020.