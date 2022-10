Sarah Jane Olog, tutte le sfumature del soul e del funk al Quid

Una location rinnovata nel look con un impianto audio e un set luci in grado di competere con i migliori club newyorkesi, un’attenzione a tutte le sfumature più interessanti della musica contemporanea. La stagione autunnale del Quid di via Assisi ricomincia in grande, grazie ad un volto sempre più cool e ad una programmazione ancora più ricercata

Venerdì 14 protagonista sul palco sarà Sarah Jane Olog con un live in grado di abbracciare tutte le sfumature del soul e del funk. Un quartetto pieno di energia, ognuno con la sua personalità uniti dalla voglia e la passione di fare musica insieme. Ad accompagnare la voce di Sara Jane Olog, che qualcuno ricorderà in semifinale al Talent The Voice of Italy nel 2015, a fianco di Noemi come corista nel Made in London Tour del 2014, sono Andrea Sabatino (basso), Andrea Inglese (chitarra) e Manuel Moscaritolo (batteria). Improntato nell'improvvisazione la band segue un percorso musicale dal pop rock passa al soul e al funk, per una serata all’insegna della qualità e del groove… quello vero.

Gli appuntamenti live del QUID saranno trasmessi in live streaming, grazie alla proieizione dell’evento in diretta su Quid Channel, la WebTV del club nata dal palco chiuso durante il periodo dell’emergenza Covid. Una nobile iniziativa che ha permesso al locale di continuare a dar voce agli artisti indipendenti, anche durante il periodo di fermo.