Sara Jane Ceccarelli sulla terrazza di Industrie Fluviali

Formazione jazz e carriera nel teatro musicale, Sara Jane Ceccarelli arriva sulla terrazza delle Industrie Fluviali subito dopo la pubblicazione del suo secondo album, Milky Way, trascinato dal singolo Say Africa.

Uno showcase in cui brani dal vivo si alterneranno a una chiacchierata ai microfoni di Metronauti.

Sara Jane Ceccarelli è una cantante italo-canadese con un’indole musicale poliedrica. La sua voce attraversa agevolmente generi diversi, dal jazz al cantautorato, dalla world music al teatro-canzone. È stata corista per De Gregori, ballerina per Sorrentino, giudice di talent show e compagna di palco di grandi artiste e artisti italiani e internazionali, tra cui David Riondino, Natalio Luis Mangalavite, Monica Demuru, Erri De Luca, Claudio Santamaria, Paolo Briguglia, Eugenio Bennato, Tetes de Bois, Niccolò Fabi, Nouvelle Vague.

Premio Imaie e Premio “L’Artista Che Non C’Era” nel 2019, il suo album d’esordio Colors del 2016 è una sofisticata miscela di folk d’ispirazione americana ed elettronica di stampo europeo.



Metronauti è il radio live show delle Industrie Fluviali condotto da Valerio Mirabella.

Musica dal vivo e poesia performativa si intervallano a conversazioni con artiste e artisti della musica, del cinema, del teatro, della letteratura e dell’architettura. Sullo sfondo del grande gazometro e dei tramonti romani, gustando gli aperitivi di Oblò, la cicchetteria di bordo.



Sara Jane Ceccarelli sarà ospite di Metronauti venerdì 18 giugno dalle 19.00.



Ma il Dopolavoro Fluviale ti aspetta già alle 18.00 sulle terrazze di Industrie Fluviali: fra sorsi, chiacchiere e ponentino, tre sere a settimana, per un aperitivo fra i tetti di Roma Ostiense ogni mercoledì, giovedì e venerdì dalle 18.00.

