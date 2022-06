"Sapori di mare", la sagra del pesce di Roma

Arriva l'estate, i primi caldi e la voglia di Mare è sempre più forte. Ed ecco un'anteprima di tutto gusto con i classici piatti a base di pesce dal sapore piacevole e dal profumo travolgente che faranno ricordare i momenti più belli ed emozionanti delle vacanze estive e scateneranno la voglia pazzesca di andare al mare.

Un weekend, appunto, dai Sapori di Mare, dal profumo inconfondibile del pesce fresco, ideale per una cena sotto le stelle o un pranzo sotto l'ombra del nostro gazebo di glicini in fiore; in ogni situazione sempre accompagnati da del buon vino frizzantino.

Si parte con la cena del venerdì 10 giugno, a seguire il pranzo e la cena di sabato 11 giugno per concludere con il pranzo di domenica 12 giugno .

Ecco alcuni dei piatti forti del menu a base di pesce:

- Tonnarelli Cozze e Gamberoni con stracciatella di bufala e granella di pistacchio,,

- Tagliatelle all’uovo con Totani al sughetto di pachino, basilico, peperoncino e pecorino

- Ravioli di polpo e cicoria

- Cartoccio di totani fritti con composta di cipolle rosse

- Frittura di Calamari e Gamberi,

- Baccalà in pastella con salsa Teryaki

- Polpo alla griglia,

- Moscardini fritti

- Sautè di cozze su crostone di pane bruscato

- Fiori di zucca in pasta kataifi ripieni di tonno, olive e capperi

- Calamaro alla piastra e molto altro....

Ma il Pesce non sarà il solo tema di questa serata, il Vino e la Birra artigianale, selezione della Bottega Birraia Abruzzese Madecchè, saranno degli ottimi compagni, così come i fritti ed i dolci, imperdibili per chiudere alla grande una serata.

DOVE: Agri-Park castel di Leva 371 presso Azienda Agricola Biologica Agricoltura Nuova – Via Castel di Leva 371

QUANDO: Venerdì 10 giugno dalle ore 19 alle ore 23 - Sabato 11 giugno dalle ore 11 alle 23, Domenica 12 giugno 2022 dalle ore 11 alle ore 17.

COME: Ingresso GRATUITO scrivendo il proprio nome + il numero delle persone partecipanti all’interno dell’evento facebook. - Ingresso libero si paga solo quello che si mangia.

L’ingresso è soggetto alle disposizioni in materia di sicurezza dal contagio dal Covid-SARS 19 vigenti al momento dell’inizio della manifestazione.

La location è completamente all’aperto.

DETTAGLI: A disposizione dei clienti e visitatori ampio parcheggio e oltre 1.400 posti a sedere all’aperto con tavoli distanziati ed igienizzati prima e dopo l’uso dal nostro staff. I tavoli sono liberi e vanno occupati all’arrivo.