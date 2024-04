Sapori: arte nutrimento per l'anima

Piazza del Mercato, 00044 Frascati (RM)

Mercato Coperto

1 maggio – 12 maggio 2024

Ingresso libero e gratuito

Organizzata da: Divulgarti

In collaborazione con: Alessandro Giansanti & Agarte – Fucina delle Arti

Curatore e direttore artistico: Loredana Trestin

Assistente curatore: Maria Cristina Bianchi

Responsabile organizzazione: Valentina Maggiolo

Social media manager: Anna Poddine

Segnalatori: Ludovica Dagna, Beatrice Sorlino

Col patrocinio del: Comune di Frascati, Regione Lazio

Con la partecipazione di: Slow Food Frascati e Terre Tuscolane APS

Sponsor: Ethical Food Selection e Artefact



Durante la rassegna collettiva d’arte contemporanea “Sapori” che si svolgerà all’interno del mercato coperto di Frascati sito in Piazza del Mercato, col patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Frascati, la partecipazione di Slow Food Frascati e Terre Tuscolane APS, e lo sponsor di Ethical Food Selection e Artefact, verranno esposti i lavori di 21 artisti internazionali selezionati a cura di Loredana Trestin e Divulgarti con la collaborazione di Alessandro Giansanti e Agarte – Fucina delle Arti.



Nella location industriale del Mercato Coperto, storico mercato ortofrutticolo sito nel cuore pulsante del centro di Frascati, nasce la nuova rassegna “Sapori”. Visti i passati successi, il mercato torna ad indossare nuovamente la veste di polo culturale divenendo ecosistema protetto dove i due mondi, quello dell’arte e del cibo, riescono a coesistere su due dimensioni interconnesse tra loro coniugando la tematica del cibo come nutrimento per il corpo a quella dell’arte come cibo per l’anima.



Lo spazio ibrido dona nuova vita e nuovo dialogo spostando la frontiera dell’arte ed avvicinandosi alla vita quotidiana di tutti noi, un passaggio che dona ai saperi dell’arte, fedeli compagni dell’ingegno umano, una dimensione ancor più terrena e vicina all’uomo e al suo corpo. L’evento propone i lavori di: Aaron. C., Carol Burdsal, Maria Cabral, Candide Candace, Naomi Chan, Nathan Chikoto, DDlove, Sonja Dold, Anna Ferrari, Christel Fréon, Fritzi_punkart, Antonia Gogaki, Chia-Yen Ho, Muriel Keller, Vera Morosova, Shiori, StreetByStylo, Angela Thouless, Paulo Valeriano, Alina Vyshkov, Antonella Iris De Pascale. I creativi partecipanti, tutti provenienti da diverse nazionalità, propongono le loro opere all’interno dell’esposizione ad ingresso libero e gratuito.



La rassegna, che aprirà con la presentazione a cura degli enti promotori, con la presentazione prodotti e degustazione a cura dello sponsor Ethical Food Selection e con la presentazione e mostra macchinari e strumenti per l’antica produzione di pani e di dolci a cura dello sponsor Artefact, aprirà mercoledì 1 maggio dalle 18 alle 20.30, proseguendo il calendario poi con la presentazione “Guida agli Extravergini 2024” di Slow Food Editore (presidio Slow Food “Olivi secolari”) e talk dedicato al cibo e alla gastronomia artigianale, promossi dal partner di mostra “Slow Food Frascati e Terre Tuscolane”. L’evento resterà liberamente tutti i giorni dalle 16 alle 19.30, terminando domenica 12 maggio dalle ore 16 alle 20.30. (per qualsiasi informazione +39 351 740 5874 / agarte@agarte.it).