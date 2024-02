SantuarioMobile, la mostra all'Auditorium Parco della Musica

Dall’1 marzo al 14 aprile nello spazio AuditoriumArte, verrà allestita la mostra SantuarioMobile - Archivio Dipinto della Memoria, una selezione di tavolette in legno dipinte da Franco Biagioni. Un lavoro che richiama la tradizione degli ex voto, i piccoli quadri conservati nei Santuari come segno di devozione per una grazia ricevuta.

Nel Santuario laico di Franco Biagioni, la tavoletta diventa il palcoscenico dove si rappresentano gli eventi che hanno segnato la storia collettiva e personale della nostra epoca, dal 1900 a oggi. Liberati dalla loro funzione originale, si rivelano degli straordinari contenitori di memoria, che scandiscono il passare delle stagioni e delle epoche, fissando nel ricordo fatti prodigiosi e vita quotidiana.

Le storie narrate dalle Tavolette si impongono nella loro casualità, sollecitate da un sistema di associazioni che trae nutrimento dal passato, o scaturisce dall’osservazione del presente. E che forse riflette la nostra nostalgia del futuro. In mostra circa 300 opere: le Tavolette, che narrano gli avvenimenti e una collezione di Santini dedicata alle persone, o personaggi, che hanno popolato il nostro immaginario in questi anni.

Trenta di queste immagini, saranno utilizzate da Ascanio Celestini per le scene di Storie e Controstorie, il progetto che l’artista residente della Fondazione Musica per Roma nel 2024, porterà nelle sale dell’Auditorium il 24 marzo e il 26 aprile. Due appuntamenti in cui Celestini accompagnato ogni sera da ospiti diversi, intreccerà i suoi racconti al suono della fisarmonica di Gianluca Casadei.

Ascanio Celestini incontrerà il pubblico domenica 3 marzo alle ore 17 nelle sale della mostra per raccontare come è nata la collaborazione con Franco Biagioni.