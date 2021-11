Santamarya live al Pierrot le fou il 25 novembre 2021

Giovedì 25 novembre alle 21.30, al Pierrot Le Fou del Pigneto, si terrà il concerto dei Santamarya.

Artisti del mese per MTV New Generation, vincitori del MEI Superstage come migliore band emergente del 2020 e finalisti all’ultimo Primo Maggio Next, i Santamarya hanno all’attivo quattro singoli, che hanno presentato a Radio1 Music Club, Radio2 Esordi, e sono entrati in rotazione a Radio2Indie e MTV. L’EP “Nessuno ricorda niente” vede la produzione artistica di Giorgio Maria Condemi e la partecipazione di artisti come Cesare Petulicchio, Roberto Martinelli, Carmine Iuvone e Nadja Maurizi.

Il mini-disco è stato registrato e mixato allo StraStudio di Roma da Giovanni Istroni e masterizzato al Synthesis Recording Studio da Andrea Corvo . La regia dei video è di Valerio Desirò (The Pills, Maccio Capatonda).



Prenotazione consigliata nel DM di Instagram del Pierrot Le Fou o alla mail pierrotlefou.pigneto@gmail.com