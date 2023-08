Santa Marinella: Green Market Festival Summer Edition - ultimo appuntamento

La "Summer Edition" del Green Market Festival è oramai un appuntamento consolidato a Santa Marinella, essendo giunto alla quarta edizione quest'anno, dopo le prime due edizioni del 2022.



Lungi dall'essere solo un mercatino, il Green Market Festival è anche un luogo di cultura e aggregazione, dove poter assistere a concerti e spettacoli di qualità, ascoltare ottima musica, svagarsi con sessioni di ballo o rigenerarsi con attività olistiche.



L'ingresso è sempre gratuito, così come gran parte delle attività. Ci si può sbizzarrire spaziando tra yoga, concerti, dj set "vintage" con sonorità '70-'80-'90, imparare a ballare il Tango argentino o passare una serata divertente con la stand up comedy in programma lunedì sera.



Il mercatino di artigianato riserva sempre bellissime sorprese, con creazioni uniche e sostenibili create da alcuni dei più bravi artigiani di Roma e provincia. Nel mercatino non si trovano articoli in plastica, realizzati in serie o dozzinali: tutti gli articoli sono frutti di autoproduzioni e realizzati a basso impatto ambientale.



Anche i bimbi troveranno il loro piccolo angolo di paradiso con le tante attività proposte dall'esuberante Betta Loka. Nello spazio ristoro si potranno gustare ottime birre, cocktails e specialità a base vegetali, gustose e sostenibili.



Di seguito il programma completo:



PROGRAMMA:

VENERDI' 11:

19:00 PILATES MIOFASCIALE (sotto i pini)

MARCELLA 331 761 3901



19:00 BAGNO SONORO (terrazza largo padelletti)

FEDERICA 327 888 0798

WHATSAPP +44 7460018418



20:00 DJ SET 70/80/90

CON MIKI JOHNSON

(terrazza largo Padelletti)



spazio bimbi:

19:00 Truccabimbi

21:00 lab. creativo

21:30 bolle di sapone

22:00 baby dance

by betta 329 647 0427

(spazio bimbi)



SABATO 12:

19:00 YOGA POSTURALE (sotto i pini)

ILARIA 339 449 4829



20:30 DANZA AFROBRASIL (sotto i pini)

MARCELLA 331 761 3901



19:00 PRESENTAZIONE

SCUOLA DANZA HIPHOP

SAMARI DI L. GARBETTA (terrazza largo Padelletti)



21:30 CONCERTO

“ALCHEMIC WORLD TRIO” con Valeria Villeggia (voce, arpa), Jacopo Barbato (chitarra), Alex Barberis (batteria).

(terrazza largo Padelletti)



18:30 KIDS LAB 6-10 ANNI

MANIPOLAZIONE DELL’ARGILLA

SILVIA 348 806 5260 (spazio bimbi)



spazio bimbi:

19:00 Truccabimbi

21:00 lab. creativo

21:30 gioco di magia

22:00 baby dance

by betta 329 647 0427



DOMENICA 13:

19:00 PILATES MATWORK (sotto i pini)

ILARIA 339 449 4829

19:00 APERI-TANGO

LEZIONE GRATUITA DI TANGO

ARGENTINO a cura di Bibi e Gigi (terrazza largo Padelletti)



20:00 MILONGA (terrazza largo Padelletti)



spazio bimbi:

19:00 Truccabimbi

21:00 lab. creativo

21:30 teatro marionette

22:00 baby dance

by betta 329 647 0427



LUNEDI' 14:

19:00 HATHA YOGA (sotto i pini)

ILARIA 339 449 4829



19:30 BAGNO DI GONG

(terrazza largo Padelletti)

ELEONORA 348 754 5854



22:00 STAND UP COMEDY:

“TOPA DI CAMPAGNA,

TOPA DI CITTA’ ”

CON LUCIA ARRIGONI

(terrazza largo Padelletti)



18:30 KIDS LAB 6-10 ANNI

MANIPOLAZIONE DELL’ARGILLA

SILVIA 348 806 5260



spazio bimbi:

19:00 Truccabimbi

21:00 lab. creativo

21:30 fiaba animata

22:00 baby dance

by betta 329 647 0427

MARTEDI' 15:

19:00 BAGNO DI GONG

ELEONORA 348 754 5854

(terrazza largo Padelletti)



21:30 Live Music by PAOLO RASILE "Harp Guitar Travel" (terrazza largo Padelletti)

spazio bimbi:

19:00 Truccabimbi

21:00 lab. creativo

21:30 GIOCO A PREMI

22:00 baby dance

by betta 329 647 0427



PARCHEGGIO GRATUITO! "ex fungo", su via della Libertà a 100 metri dall'evento.

Family Friendly | Vegan Friendly | Pet Friendly | Plastic Free

more info: greenmarketfestival@gmail.com www.greenmarketfestival.it