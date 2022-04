Boat days, focus dedicato al mondo della nautica

Boat Days il nuovo focus dedicato alla nautica in programma dal 22 al 25 aprile 2022 all’interno del Marina di Santa Marinella, location incastonata nel cuore del pittoresco borgo marinaresco posto a soli 35 minuti da Roma.

Circa 80 le imbarcazioni ed i gommoni in esposizione nel Porto Turistico del Marina di Santa Marinella con la possibilità di effettuare le prove in mare di molti modelli. Tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 19.30 il villaggio accoglierà i visitatori ed i clienti interessati per dare loro informazioni sulle imbarcazioni e programmare le uscite in mare.

La kermesse ad ingresso gratuito si svolge con il patrocinio di Confindustria Nautica, del CONI, la Regione Lazio ed il Comune di Santa Marinella ed è rivolta a tutti i diportisti ma anche a tutti coloro che avranno voglia di scoprire il mondo del mare attraverso quest’affascinante mezzo che è la barca.