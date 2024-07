Santa Maria in Via: visita alla Madonna del pozzo e oratorio del SS. Sacramento

Una visita guidata in serale per andare alla scoperta dell’antica e curiosa Chiesa di Santa Maria in Via, nota in città anche come la “Lourdes” di Roma, perché custodisce al suo interno l’immagine miracolosa della Madonna rinvenuta in un pozzo, le cui acque vengono ancora oggi raccolte da moltissimi devoti.

Partecipando alla visita, si scoprirà così tutta la storia di questa straordinaria tradizione e si potranno ammirare i gioielli artistici qui custoditi ed esposti come le opere del Cavalier d’Arpino nella bellissima cappella Aldobrandini. La visita condurrà inoltre nel vicino Oratorio del Ss. Sacramento – o dell’Angelo Custode – eretto per l’omonima Confraternita tra il 1576 ed il 1596 e ristrutturato da Carlo Rainaldi in forme pienamente barocche verso la fine del Seicento.



Quando: Domenica 21 Luglio 2024 alle ore 19:30

Appuntamento in Via del Mortaro n. 24, all’ingresso della Chiesa

Costi: € 12 a persona + € 2 offerta chiesa. Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 346 5920077 | info@lasinodoro.it