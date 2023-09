Sant'Ivo, Festival di beneficenza

Il 27 novembre torna in scena al teatro Brancaccio di Roma “Sant’Ivo, il Festival degli Avvocati” lo spettacolo di beneficenza che mette in luce il lato generoso dell’avvocatura.



Sul palco due presentatori d’eccezione, la dott.ssa criminologa Roberta Bruzzone, veterana della kermesse, e il neo avvocato, nonché noto cantante, Valerio Scanu che nella scorsa edizione ha rivestito il ruolo di Presidente della Giuria di Qualità.



Giunto alla VII edizione lo spettacolo di beneficenza è patrocinato da molti degli Ordini degli Avvocati del Lazio e quest’anno l’ente selezionato è l’associazione “ATRX Italia”, che promuove e sostiene la ricerca per l’ATRX, una malattia genetica rara che causa problemi allo sviluppo normale del bambino. Questa associazione è anche affiliata a Telethon, una collaborazione che consente maggiore speranza grazie al grande lavoro di ricerca ed al pool di medici e personale che supportano le attività di Telethon.



I quindici avvocati che ad Aprile hanno superato i casting di selezione si contenderanno la toga della vittoria esibendosi in canzoni italiane e straniere con lo schema collaudato del Festival, accompagnati da coriste e da una band che suonerà dal vivo. Il pubblico potrà esprimere la propria preferenza tramite votazione con QR-CODE fornito nel corso della serata decretando così il vincitore della competizione.



Non mancheranno altre premiazioni con la presenza della Giuria di Qualità formata da magistrati, giudici e altri esperti di diritto e della Giuria Tecnica formata da musicisti, cantanti professionisti e tecnici della musica.



L'ingresso è previsto per le 20:15. Per maggiori info visitare la pagina Facebook "Sant'Ivo" o scrivere alla mail santivofestival@gmail.com