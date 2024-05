Sant'Ignazio da Loyola in serale: la chiesa del 3D

Sant’Ignazio da Loyola è una delle chiese più importanti dell’Ordine dei Gesuiti, sorta proprio per commemorare il loro fondatore. Venne edificata nel Seicento su progetto del grande architetto Carlo Maderno, sfruttando le dotte competenze matematiche del gesuita Orazio Grassi, realizzando così una delle più sontuose e sceniche chiese di Roma. Inoltre Andre Pozzo qui ideò uno dei soffitti illusionistici più importanti della città, con il famoso “Ingresso di Sant’Ignazio in Paradiso”. Una visita guidata in serale assolutamente da non perdere per ammirare la Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola in tutto il suo splendore: ti aspettiamo!



