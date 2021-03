Una passeggiata per andare alla scoperta della lunga e straordinaria storia di Sant'Angelo, il rione più piccolo di Roma. E' qui che in epoca romana furono costruiti importanti edifici come il Teatro Marcello, il Tempio di Apollo e il monumentale Portico d'Ottavia, i cui resti sono ben visibili ancora oggi, sebbene in parte trasformati dalle inevitabili modifiche urbanistiche susseguitesi durante il corso dei secoli.

Tra vicoli, piazze e suggestive vie sarà possibile ripercorrere tutte le importanti vicende storiche che hanno visto istituire proprio in questa zona, nel 1555 per volere di papa Paolo IV Carafa, il Ghetto Ebraico. Ma all'interno del rione si trovano anche importanti chiese e sontuosi palazzi nobiliari in grado di narrare tutte le differenti fasi storiche, dalla Roma Imperiale fino all'epoca moderna.

Una passeggiata per scoprire tutti uno degli angoli più suggestivi dell'intera città!



