Sanlevigo live a Largo Venue

L’evento si terrà sabato 18 maggio presso Largo Venue, un locale in cui si respira atmosfera da clubbing a metà strada tra la Prenestina e il Paradiso. Dopo un tour con numerose date in giro per l’Italia, i Sanlevigo tornano a distanza di due anni a Roma per un live speciale.



A metà fra new wave e post rock, i Sanlevigo intendono restituire all’ascoltatore quella urgenza espressiva che ha caratterizzato gli ultimi anni della band. Il gruppo si forma a Roma nel 2017, l’anno seguente firma la colonna sonora del cortometraggio “Agnes” diretto da Raffaele Grasso arrivato alle semifinali del concorso di Rai Cinema Channel 2018. Nel 2019 la band pubblica l’EP “Doppelganger”, l’anno successivo rinnovano la collaborazione con Grasso firmando la colonna sonora del cortometraggio “Corona”, vincitore del premio RestArt di MostramiArt. Nel 2021 pubblicano il loro primo disco “Un giorno all’alba”, presentato in giro per l’Italia con un tour di circa 30 date. Incidono poi i singoli “L’evasione, il ritorno”, “Effimere conquiste”, in featuring con Le Cose Importanti, e “Annegare nel tempo”, in featuring con gli Atlante. I brani anticipano l’uscita dell’EP “Eterociclico Vol. I”, pubblicato nel 2023 per Artist First a cui segue l’ultimo mini EP “L.T.L.N.B. / Via dagli scontri”.



Protagonista in opening di serata sarà Dimaggio, nome d’arte di Riccardo Roma, giovane cantautore poliedrico. Autore e compositore dei propri brani, dalle sonorità indie pop accompagnate da testi introspettivi e profondi. Nel 2022 pubblica il primo singolo “Incoerente” a cui seguono ulteriori brani tra cui l’ultimo nel 2024 “Universo”, un grido personale verso l’amor proprio. Inoltre salirà sul palco di Largo Venue, insieme ai Sanlevigo, una Special Guest, l’omonimo cantautore e producer Wepro. Nome d’arte di Marco Castelluzzo, dopo il successo dei suoi live sui palchi più importanti d’Italia tra cui Il Concerto del Primo Maggio, l’artista sarà ospite di questa speciale serata.



Una line up in cui il cantautorato si fonde con sound ricercati spaziando dall’indie pop fino al post rock. Inoltre in occasione di questa data speciale sarà possibile acquistare direttamente in venue il merchandising dei Sanlevigo dove troverete cdf, magliette, bag e gadget. A seguire dj set firmato Largo Venue con Back to the Disco per cantare e ballare tutti insieme le hit del momento.