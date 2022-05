SanbArte in Festival, giornata di eventi culturali

SanbArte in Festival, la rete romana di artisti, operatori sociali ed attivisti impegnati a dare voce ai talenti nella musica, nalla danza e nel teatro nella periferia romana di San Basilio, invita i romani il 26 maggio dalle 16,30 in poi, presso la Biblioteca Aldo Fabrizi (Via Treia, 14 - Roma) a vivere una giornata culturale, ricca di eventi.

La Festa comincia con la mostra fotografica allestita all’esterno della Biblioteca Aldo Fabrizi e curata da Daniele Napolitano che ha cristallizzato i momenti più significativi della precedente edizione di SanbArte in Festival e dei due Carnevali organizzati dalle reti di San Basilio. Ad arricchire le immagini immortalate,

verranno diffusi in sottofondo, gli audio delle interviste realizzate dagli artisti dell’organizzazione direttamente agli abitanti di San Basilio, interrogati su come vivere al meglio il proprio quartiere in chiave artistico-culturale.

E per i più piccoli e non solo, sarà possibile visitare la mostra dei burattini realizzati dai bambini del laboratorio creativo di SanBa e Burattini. Seguirà una Tavola Rotonda tra artisti, giornalisti, registi ed operatori sociali che affronteranno i temi del teatro nel sociale, dell’arte nella comunità, delle buone pratiche che possano tradursi in uno strumento di rilancio e di trasformazione di luoghi disagiati come certe periferie.

In chiusura di giornata verranno proiettati due cortometraggi: “Pensieri d’amore a San Basilio di Federico Moschetti, che ha tratto ispirazione da “Comizi d’Amore” di Pier Paolo Pasolini e che si è chiesto ed ha domandato agli abitanti del quartiere se ancora oggi sia possibile parlare d’amore al di fuori di paradigmi culturali e sociali e “V Carnevale di SanBa” di Diego Magini che raccoglie i migliori istanti di teatro, concerti all’aperto, spettacoli di magia in tour per i lotti di San Basilio che, per l’occasione, diventano palcoscenico d’eccezione, della precedente edizione del Carnevale di SanBa “Amore tra Resistenza e Rinascita”, organizzato dalle reti del quartiere con il sostegno della Fondazione Charlemagne all’interno del Programma Periferiacapitale.

Il Programma

- 16:30: Apertura giornata e mostra fotografica

- 17:00: Tavola rotonda

Con gli interventi di:

- Ascanio Celestini (attore, autore e regista, www.ascaniocelestini.it);

- Valentina Esposito (autrice e regista - Fort Apache Cinema Teatro, www.fortapachecinemateatro.com);

- Federica Palo (attrice, operatrice di teatro sociale - A.P.S. Delirio Creativo, Spazio Donna San Basilio);

- Vania Castelfranchi (attore, autore e regista - Teatro Ygramul, www.vaniaygramul.it);

- Gabriele Longhi (comunicazione - Periferiacapitale, www.periferiacapitale.org);

- Laura Sonnino (attrice, arteterapeuta e teatroterapeuta - Teatro Popolare San Basilio);

- Federico Moschetti (attore e regista - TradirEfare Teatro);

- Vania Muretto (scenografa, decoratrice, arteterapeuta - Teatro Popolare San Basilio);

- Un attivista Scuola Popolare San Basilio "A Testa Alta";

- Un rappresentante del Comitato Popolare San Basilio.

- 18:30: Proiezione cortometraggi

PENSIERI D'AMORE A SAN BASILIO, di Federico Moschetti. Ispirato a "Comizi D'Amore" di Pier Paolo Pasolini.

V CARNEVALE DE SANBA, di Diego Magini. I migliori momenti della V edizione del Carnevale de SanBa, "Amore tra Resistenza e Rinascita".

Foto dalla pagina Facebook @SanbArte in Festival