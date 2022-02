San Valentino a Nemi, esposizione di arte al neon dedicata a tutti gli innamorati

Cuori, frasi romantiche e installazioni artistiche: tutti gli elementi che comporranno l’esposizione d'arte dedicata a tutti gli innamorati per S.Valentino 2022 a partire da venerdì 11 per arrivare fino a lunedì 14 e continuare il fine settimana dal 18 al 20 di febbraio.

L'evento, patrocinato dal comune di Nemi – dichiara il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci - vedrà numerose installazioni artistiche di luci al neon installate dallo staff di Neon Flex Mood e si inserisce all'interno di lavoro di promozione continuo portato avanti dal Comune – continua - per la celebrazione della festa degli innamorati da molti anni e che anche questa volta si inserisce all'interno della magnifica cornice dell'omonimo lago. I giovani ragazzi della Neon Flex hanno voluto omaggiare Nemi e le sue bellezze storiche installando anche cuori luminosi nel centro storico.

Negli scorsi anni gli eventi si sono susseguiti sempre con la voglia di porre al centro delle esposizioni il tema dell'amore, come nel 2021 quando il piccolo borgo è stato costellato di piccoli cuori artistici, che riportavano diverse dediche sopra di essi a partire dal “Ti amo” scritto in 20 lingue diverse, fino ad arrivare alle poesie di Pablo Neruda.

Le coppie potranno visitare il centro storico, visitare lo storico “Terrazzo degli Innamorati” o mangiare in uno dei tipici locali del borgo per trascorrere delle drammatiche giornate con la propria metà; ma le coppie non saranno le sole a poter godere dell’esposizione nella splendida cornice di Nemi, visitando i negozi del paese o provando i gustosi prodotti tipici locali, come le fragoline famose in tutto il mondo, o magari trovare l'anima gemella.