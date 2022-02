San Valentino all'Hard Rock Cafe

Prezzo non disponibile

Dal 09/02/2022 al 15/02/2022

L’Hard Rock Cafe di Roma celebra la Festa di San Valentino con una settimana interamente dedicata all’amore, proponendo dal 9 al 15 febbraio un menù in edizione limitata per cuori smisurati e colmi di romanticismo. A rendere ancora più speciale la serata del 14 febbraio non può mancare l’appuntamento con la musica live e il divertimento. All'Hard Rock Cafe di Roma la voce calda di Elena Maiella scalda l’atmosfera con un tribute show sui brani più celebri di Amy Winehouse.

Il menù “Hearts off the charts” di San Valentino prevede piatti a scelta tra:

Bruschetta con pomodori e aceto balsamico pomodori Roma marinati in aceto balsamico e basilico fresco ricoperti da formaggio grattugiato, serviti con fettine di pane tostato e scaglie di parmigiano

Cobb salad California style Pollo grigliato, avocado, mais tostato, fagioli neri, formaggio Monterey Jack, pomodori e semi di zucca tostati. Il tutto servito su un letto di insalata mista con cremosa salsa ranch

Deluxe steak special con funghi marinati 340g di NY Strip Steak grigliata e ricoperta di funghi marinati in una salsa al bourbon e bacon affumicato, servita con purea di patate e bacon e verdure fresche

Linguine e gamberetti linguine e gamberetti all’aglio servite con limone, rucola e parmigiano grattugiato.

Dessert e drink per chiudere in dolcezza la cena

Be mine morbido e caldo brownie guarnito con salsa di fragole e accompagnato da fresca panna montata. Espresso Martini: Vodka Grey Goose, Kalhua, caffe’ espresso appena preparato e shakerato per ottenere un effetto spumoso e fresco