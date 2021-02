San Valentino: ecco le idee originali su come festeggiarlo a casa

San Valentino è alle porte e diciamoci la verità, ancora non abbiamo scelto il regalo che farà impazzire di gioia la nostra dolce metà, perché ciò che si vuole in questo giorno è sì festeggiare l’amore ma farlo con un regalo insolito e con una serata speciale. Ma come farlo visto il periodo che stiamo vivendo?

Senza farsi prendere dall’ansia, basterà semplicemente scegliere ShopToday che vi aiuterà nell’organizzazione della serata perfetta pur dovendo festeggiare rimanendo a casa.

Grazie alle interessantissime proposte pensate ad hoc per questa festa degli innamorati, infatti, potrete passare un San Valentino a casa ricco di divertimento e romanticismo scegliendo il pacchetto San Valentino Home Experience che più vi piace e approfittando dello sconto del 30%.

San Valentino Home Experience: Escape Room Online + Brindisi

Grazie al pacchetto San Valentino Home Experience avrete acceso ad una delle Home Adventure di EscapeTown e riceverete direttamente a casa una bottiglia di spumante APIS Irpinia Fiano DOC 2018 per brindare con la vostra anima gemella!

Per un San Valentino ricco di adrenalina potrete scegliere tra 3 Escape Room a tema diverso:

il castello stregato - un'avventura di genere fantasy che si svolge in un antico maniero, con durata media di 90 minuti e 3 ore di tempo massimo a disposizione;

il potere della forza - un'avventura Sci-Fi che si svolge su un'astronave, con numerosi riferimenti a Star Wars, con durata media di 60 minuti e 3 ore di tempo massimo a disposizione;

l'alba dei morti viventi - un'avventura horror che si svolge in un mondo post apocalittico, con durata media di 90 minuti e 3 ore di tempo massimo a disposizione.

San Valentino Home Experience: Spettacolo teatrale in streaming + Brindisi

Questo pacchetto San Valentino Home Experience comprende l'acceso allo spettacolo teatrale in streaming "Luci (e Ombre) della Ribalta" e una bottiglia di spumante APIS Irpinia Fiano DOC 2018 che arriverà direttamente a casa per brindare con la vostra anima gemella.

Lo spettacolo teatrale "Luci (e Ombre) della Ribalta", di Jean-Paul Alègre, si sviluppa in sei episodi, con tanti personaggi diversi, molte avventure e un unico mondo: il teatro. Brevi scene che giocheranno sul meta-teatro, sul paradosso e l’assurdo, in un ritmo vorticoso con tanti personaggi che porteranno in scena le fragilità, le stranezze, le bizze di loro stessi e mettendo in discussione il mondo del teatro.

In questo spettacolo teatrale, si incontrano attori alle prese con gli ultimi preparativi prima dello spettacolo, altri che subiscono le follie e gli isterismi di un regista, la grottesca storia di un suicidio non ancora avvenuto, uomini venuti dal futuro. Il tutto su un palcoscenico, tra realtà ed illusione teatrale. Una divertente e paradossale commedia ricca di humor e giochi di parole sul teatro, i suoi meccanismi, le sue atmosfere, il suo universo, i suoi ritmi, per sorriderne, rimanerne affascinati e amarlo ancora di più, anche in video.

Se ancora non vi abbiamo convinto o preferite un regalo più "tradizionale" ecco allora altre interessantissime proposte sempre a prezzi super scontati!

Le Dolci Idee Regalo di La Perla di Torino

Se cercate un regalo gustoso, raffinato e elegante potete puntare sull'eccellenza certificata della tradizione piemontese di La Perla di Torino.

I golosi tartufi di cioccolato, gli iconici giandujotti, le gustosissime cremose spalmabili, o le bellissime confezioni regalo realizzate a mano sono tra i prodotti di punta di questa pasticceria che recentemente è stata confermata tra i Maestri del Gusto di Torino e provincia per il biennio 2021/2022.

Le Box Esclusive di Ammu Cannoli

Per celebrare la festa degli innamorati tra le mura domestiche, Ammu e ShopToday hanno pensato a delle Box Esclusive da ritirare nei punti vendita o da farsi arrivare comodamente a casa!

La prima dolce proposta è la BOX MAXI GUSTO, un maxi cannolo di coppia riempito con 1kg di vera ricotta siciliana e guarnitura a scelta tra ciliegie candite, pistacchi di Bronte, gocce di cioccolato e scorzette d'arancia candita. Il tutto accompagnato da una confezione di Crema spalmabile al Pistacchio, ingrediente da avere sempre in dispensa!

Se invece volete comporre voi i vostri cannoli ecco che la scelta ideale è la BOX PISTACCHIO ADDICTED: un kit contenente 5 cannoli al pistacchio da farcire con la guarnizione e accompagnati da una crema al pistacchio e un pesto di pistacchio per avere sempre con voi tutta la dolcezza della Sicilia!



Buona scelta e buon San Valentino a chi ama di cuore!