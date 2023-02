Speciale San Valentino al VIVE con "Depositi in mostra: temi d’amore"

Prezzo non disponibile

Il VIVE - Vittoriano e Palazzo Venezia propone una visita guidata speciale per San Valentino: Depositi in mostra: temi d’amore. Una visita guidtaa per adulti ai depositi di Palazzo Venezia.

Il VIVE apre tutte le proprie porte permettendo di vedere, oltre gli oggetti presenti in collezione esposti nelle sale del Palazzo, anche le opere custodite nei depositi. Il 14 febbraio, in occasione di San Valentino, il pubblico potrà partecipare a una visita tematica nei depositi, alla ricerca di piccoli e grandi oggetti d’arte che ci parlano d’amore.