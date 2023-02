Se la musica è la lingua dell'amore, allora c'è solo un posto dove festeggiare San Valentino: all’Hard Rock Cafe. Nella giornata di martedì 14 febbraio il Cafe di Roma offre un'esperienza da sogno a tutti gli innamorati piena di cuori, musica, magia e un menu’ speciale pensato apposta per San Valentino.

“I call it magic when I'm with you…” nel Cafe di via Veneto arriva il romanticismo delle canzoni dei Coldplay che saranno le protagoniste a partire dalle 21 della serata di San Valentino grazie ai Talk Coldplay Tribute, tribute band del celebre gruppo rock britannico guidato da Chris Martin. La tribute band romana composta da Francesco Polucci, Matteo Ferrera, Riccardo Campolini, Marco Novielli e Mauro Lopez è una delle poche in Italia a riprodurre più fedelmente lo show dei Coldplay grazie al sound, all’ausilio di scenografie, video/immagini live, costumi e braccialetti luminosi che portano il pubblico a immergersi nel mondo del famosissimo gruppo inglese.

Nel San Valentino firmato Hard Rock non può mancare il gusto. Ci saranno, infatti, un piatto e un drink speciali dedicati alla festa degli innamorati disponibili dal 9 al 15 febbraio: la Strip Steak Scampi tradizionale ricetta newyorkese con bistecca di manzo grigliata ricoperta di salsa agli scampi e gamberi grigliati e servita con fagiolini e purea di patate, in abbinamento il Flirtini cocktail divertente e provocante drink a base di Vodka, fresco aroma di limone, top di ananas e Chambord e a completare Piccini Venetian Dress Prosecco Rosè. Ordinando lo speciale menù di San Valentino in regalo i celebri Onion Rings.