San Patrizio al Monk con Giorgio Poi e Laila Al Habash

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

San Patrizio si festeggia al Monk Roma venerdì 17 marzo a partire dalle 19,30.

Jameson Land è l'evento in programma nel club romano, con Giorgio Poi, Laila Al Habash e i DJ Set di Fabio Nirta, Delphi e Goedi.

Una giornata in cui il meglio della musica italiana incontra la qualità del pregiato whiskey irlandese, per celebrare un valore condiviso: il calore dell'accoglienza. Le bartender hanno già pensato a una drinklist speciale per questa occasione, facendosi ispirare dai sapori dei Jameson Irish Whiskey.

La serata più verde dell'anno è in via Giuseppe Mirri, 35. Di seguito il programma dettagliato del Jameson Land al Monk: