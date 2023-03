Venerdì 17 marzo è "Red Light - San Patrick's Night" da Defrag vicino a Metro Jonio. Una serata musicale per festeggiare San Patrizio nella location in via delle Isole Curzolane 75.

In console ci saranno i dj Skillahar, Nihil e R4ven che suoneranno i generi musicali Celtic, Irish, Rock, Metal, Electro, '80s, Dark Wave, Ebm, Industrial e non solo.

Dj set da mezzanotte e mezza. Ingresso all'evento è di 5 euro. Maggiori informazioni a questo link.