San Patrick's Day: un nuovo panino e birra "da mangiare"

Doppio - Hamburger & Wine Bar, hamburgeria in zona Prati Fiscali, festeggia San Patrizio con un evento speciale.

Venerdì 17 marzo, per tre ore circa, sarà possibile gustare un nuovo panino - creato ad hoc per l'occasione - in cui la birra non si potrà solo bere, ma anche mangiare. "No non ci stiamo sbagliando", sottolineano dal pub-hamburgeria.

Il San Patrick's burger con la pinta di birra avranno il costo di 15 euro a persona. Doppio - Hamburger & Wine Bar aspetta tutti dalle 19,30 alle 23 in via Valsavaranche, 29. Tutte le informazioni a questo link: