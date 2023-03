San Patrick's Day con la That's All Folk! Band

Prezzo non disponibile

San Patrizio a Roma va festeggiato come si deve. E nel pub birreria Il Fusto, in zona Monti, sarà esattamente così.

"Qui lo festeggiamo forte", dicono gli organizzatori dell'evento di San Patrizio. Come? Dalle ore 20 prevista una Session di musica tradizionale irlandese e ballads song con la That's All Folk! Band composta da Lorenzo Coletta (Bodhràn, voce e Guinness), Andrea Verde (Fiddle, mandolino, armonica, whistle, voce e Guinness), Stella Caporale (whistles, voce e Guinness) e Giovanni Caiati (chitarra, banjo, voce e Guinness).

La caciara inizierà alle 20. Per l'occasione Mastro Marco preparerà il suo speciale Beef & Guinness da accompagnare alla Guinness.

Foto da Facebook di Lorenzo Coletta