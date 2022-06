San Lorenzo Blues Festival, ottava edizione

SAN LORENZO BLUES FESTIVAL -8^ Edizione- Venerdì 24 Giugno 2022 ore 20 al GIARDINO VERANO- Piazzale del Verano (quartiere S.Lorenzo)-Roma. -ingresso libero-



Il S.LORENZO BLUES FESTIVAL è il Festival dedicato alle migliori band blues che gravitano nel quartiere San Lorenzo a Roma riunite in un'unica serata dedicata al Blues e ai suoi sviluppi più recenti, e torna dopo 2 anni di fermo dovuto alla pandemia. L'Ottava Edizione del Festival si svolgerà all'aperto sul palco del Giardino Verano dove dalle ore 20 si alterneranno SPOOKYMAN -one man band-, i FLEURS DU MAL -band Rock/Blues storica-, i LEBOWSKI BLUES FAMILY -quintetto che mescola Blues, Folk e Southern-Rock-, i MOJO WORKERS -Power Trio di Rock/Blues elettrico-, e l'Ospite Speciale PETER LAVELL -da Amsterdam, country/blues tradizionale-. Chiuderà la Jam Session Finale con tutti gli artisti insieme come tradizione del San Lorenzo Blues Festival.

ore 20: PETER LAVELL (da Amsterdam)

ore 20,40: SPOOKYMAN

ore 21,25: The MOJO WORKERS

ore 22,10: LEBOWSKI BLUES FAMILY

ore 22,55: FLEURS DU MAL

ore 23,35: Jam Session Finale con tutti gli artisti



SPOOKYMAN

Spookyman è il nome d'arte di Giulio Allegretti, cantante e polistrumentista romano classe 1986. Amante del Blues e di sperimentazione con all'attivo 2 Album CD, porta avanti da anni il suo progetto musicale in contesti nazionali e internazionai. Le sue esibizioni dal vivo lo vedono assumere varie forme interpretative, alterna così il one man band show a spettacol9 con formazioni più ampie. I suoi brani rievocano le atmosfere del Mississipi tinte di Noir, con un'attitudine moderna ed un sound che lega il Blues degli anni '50 al Soul degli anni '60.

Spookyman- Voce, Chitarra, percussioni



FLEURS DU MAL

Band romana storica, in attività sin dal 1984, suonano un mix di blues, rock, swing, funk e rythmin'&blues con un repertorio rodatissimo basato su brani originali. Proporranno i brani tratti dal nuovo Cd "Gumbo" dedicato al Blues. Hanno realizzato 9 Albums (dal 1989 a oggi, in Vinile e in CD), e oltre 1400 concerti -tra i quali diversi importanti Festival Blues- in Italia, e in Olanda, Belgio, Francia, Germania, Svizzera e USA.

Formazione: Stefano Iguana-Voce,Chitarra,Slide / Roberto Cruciani-Basso,cori / Graziella Olivieri-Sax Tenore,cori / Clemente Verdicchio-Sax Contralto / Fausto Casara-Batteria.



LEBOWSKI BLUES FAMILY

La band è il frutto dell'unione di musicisti d'eccellenza del panorama musicale capitolino sin dal 2004. Con alle spalle un'esperienza in molti importanti clubs italiani, la Lebowski Blues Family ha calcato anche il palco del festival Pistoia Blues edizione 2008. Il loro repertorio di brani originali e classici mescola il delta blues con il folk-rock fino al southern-rock moderno, con in evidenza la stupefacente potenza ed estensione vocale del leader Bruno Annessi. Recentemente la formazione si è arricchita con la presenza della giovane vocalist e percussionista Marta La Noce. Formazione:

Bruno "Lebowski" Annessi-Voce,Armonica / Giulio Rizzoni-Chitarra,cori / Marta La Noce-Voce e Percussioni / Claudio Bufera Rizzoni-Basso,cori / Iacopo Florio-Chitarra



The MOJO WORKERS

The Mojo Workers sono un power trio romano formato dall'ottimo chitarrista Vincenzo Grieco con la Voce e il Basso di Giulio Giancristofaro e la batteria del veterano Mimmo Antonini, che suona un robusto Rock/Blues elettrico mescolando classici del Blues/Rock e brani originali che comprendono ritmi boogie e ballads ma anche sonorità hendrixiane e funk. Formazione: Vincenzo M. Grieco-Chitarra / Giulio Giancristofaro-Basso e Voce / Mimmo Antonini-Batteria.



PETER LAVELL

Ospite speciale del Festival il Chitarrista e Cantante Peter Lavell proveniente da Amsterdam e leader dei The Gritmoaners proporrà un set acustico dedicato al country-blues tradizionale. Peter Lavell- Voce, Chitarra