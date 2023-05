San Lorenzo Blues Festival presenta la 9a edizione venerdì 23 giugno alle 20, presso il Giardino Verano al quartiere San Lorenzo.

Il S.Lorenzo Blues Festival è il Festival dedicato alle migliori band blues che gravitano nel quartiere San Lorenzo a Roma riunite in un'unica serata dedicata al Blues e ai suoi sviluppi più recenti. La Nona Edizione del Festival si svolgerà all'aperto sul palco del Giardino Verano dove dalle ore 20 si alterneranno Massimo Bevilacqua -Bluesman one man band conosciuto anche negli Usa-, i Fleurs du mal -band Rock/Blues romana storica-, i Lebowsky Blues Family -quintetto che mescola Blues, Folk e Southern-Rock-, Claudio Serrano e The Wops -nuova giovane promettente band blues/rock-. Chiuderà la Jam Session Finale con tutti gli artisti insieme come tradizione del San Lorenzo Blues Festival.

ore 20,30: MASSIMO BEVILACQUA

ore 21,15: CLAUDIO SERRANO & THE WOPS

ore 22,00: LEBOWSKI BLUES FAMILY

ore 22,45: FLEURS DU MAL

23,30: Jam Session Finale con tutti gli Artisti.

Per maggiori informazioni su San Lorenzo Blues Festival info: https://www.facebook.com/sanlorenzobluesfestival - tel. 3398148444