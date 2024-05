San Lorenzo Blues Festival, decima edizione

SAN LORENZO BLUES FESTIVAL -10^ Edizione- Sabato 22 Giugno 2024 ore 20,30 al GIARDINO VERANO- Piazzale del Verano (quartiere San Lorenzo) - Roma. -ingresso libero-.



Il S.LORENZO BLUES FESTIVAL è il Festival dedicato alle migliori band blues che gravitano nel quartiere San Lorenzo a Roma riunite in un'unica serata dedicata al Blues e ai suoi sviluppi più recenti. La Decima Edizione del Festival si svolgerà all'aperto sul palco del Giardino Verano dove dalle ore 20,30 si alterneranno PETER LAVELL -Bluesman da Amsterdam-, FLEURS DU MAL -band Rock/Blues romana storica-, JONA'S BLUES BAND -band Blues romana storica- e LEBOWSKI BLUES FAMILY -band che mescola Blues, Folk e SouthernRock-. Chiuderà la Jam Session Finale con tutti gli artisti insieme come tradizione del San Lorenzo Blues Festival.

ore 20,30: PETER LAVELL (da Amsterdam)

ore 21,15: LEBOWSKI BLUES FAMILY

ore 22,00: JONA'S BLUES BAND

ore 22,45: FLEURS DU MAL

23,20: Jam Session Finale con tutti gli Artisti.



PETER LAVELL

Apre la Decima Edizione del Festival il Chitarrista e Cantante Peter Lavell proveniente da Amsterdam, leader dei The Gritmoaners duo di Roots & Blues, molto conosciuto sulla scena Blues di Amsterdam e musicista poliedrico che suona chitarra acustica ed elettrica, Pedal Steel e Lap Steel. Proporrà con un set acustico dedicato al country-blues tradizionale.

Peter Lavell- Voce, Chitarra Acustica



FLEURS DU MAL

Band romana storica, in attività sin dal 1984, suona un mix di blues, rock, swing, funk e rythmin'&blues con un repertorio rodatissimo basato su brani originali con testi in italiano, inglese e spagnolo. Hanno realizzato 9 albums (dal 1989 a oggi, in Vinile e in CD) tra cui il recente Cd "Gumbo" dedicato al Blues, registrato con la straordinaria partecipazione del famoso armonicista di New Orleans Andy J Forest. Hanno all'attivo oltre 1500 concerti in Italia (tra i quali anche ai Festival Trasimeno Blues, Liri Blues, Delta Blues, Aglientu Summer, Mamma Blues Nureci, Underground Blues Cagliari) in Olanda (più di 150), Belgio, Francia, Germania, Svizzera e USA. Quest'anno celebrano 40 anni di attività.

Formazione: Stefano Iguana-Voce,Chitarra,Slide / Roberto Cruciani-Basso,cori / Graziella Olivieri-Sax Tenore,cori / Clemente Verdicchio-Sax Contralto / Gabriel Greco-Batteria.



JONA'S BLUES BAND Jona’s Blues Band è un gruppo storico del Blues romano sin dal 1985, e da allora ha suonato in numerosi Festival Blues italiani. Alla fine degli anni '80 accompagnava regolarmente il cantante afroamericano Harold Bradley, storico fondatore del Folkstudio. Con lui si esibisce per diversi anni in numerosi clubs e festival. In quegli anni collabora anche con Shawn Logan, Herbie Goins, Tony Scott, Chicago Beau e Deitra Farr. Nel 1994 suona al Pistoia Blues Festival aprendo il concerto di John Mayall. Realizza il primo album autoprodotto "Check it out" con tutti brani originali e la collaborazione del sassofonista Tony Formichella, e uno dei brani dell'album viene scelto da Carlo Verdone per la colonna sonora del film "Maledetto il giorno che ti ho incontrato" dove la band appare anche in una scena. Nel 2010 secondo album "Back to life" con la collaborazione di molti ospiti tra cui i citati Bradley, Goins, Rodolfo Maltese, Mario Insenga e la partecipazione speciale di Carlo Verdone e Renzo Arbore in due brani. Con Verdone collaboreranno anche alla colonna sonora di "Perdiamoci di vista" e "Posti in piedi in paradiso". Nel 2015 per i 30 anni della band viene realizzato l'album "Jona's meets Jones" con la collaborazione del bluesman di Chicago Fernando Jones. Il CD viene presentato live a Web Notte Repubblica TV ospiti di Ernesto Assante.

Formazione: Gianni Franchi-Basso e Voce/ Marco Corteggiani-Armonica,Voce / Ranieri De Luca-Batteria / Francesco Lattanzio-Tastiere,Piano / Fabio Fusco-Chitarra



LEBOWSKI BLUES FAMILY

La band è il frutto dell'unione di musicisti d'eccellenza del panorama musicale capitolino sin dal 2004. Con alle spalle un'esperienza in molti importanti clubs italiani, la Lebowski Blues Family ha calcato anche il palco del festival Pistoia Blues edizione 2008. Il loro repertorio di brani originali e classici mescola il delta blues con il folk-rock fino al southern-rock moderno, con in evidenza la stupefacente potenza ed estensione vocale del leader Bruno Annessi.

Formazione: Bruno "Lebowski" Annessi-Voce,Armonica / Giulio Rizzoni-Chitarra,cori/ Claudio Bufera Rizzoni-Basso,cori / Iacopo Florio-Chitarra