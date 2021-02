San Crisogono e i suoi sotterranei

Roma ad hoc organizza una visita guidata nel cuore di Trastevere, in Piazza Sidney Sonnino, dove sorge la basilica di San Crisogono, l’unica al mondo che riservi ancora il culto a questo santo, martire di Aquileia intorno al 304 d.C.



Scendendo di 6 metri entreremo nei suoi sotterranei per ripercorrere la storia della basilica: il luogo di culto nacque riadattando un’antica domus e, nel corso dei secoli, venne arricchito da splendidi affreschi ancora parzialmente visibili. A causa delle continue inondazioni del Tevere, la basilica venne interrata per realizzare a una quota più alta l’attuale edificio di culto.



Amatissima dagli abitanti del rione, la basilica ogni anno per una settimana ospita la statua della “Vergine del Carmelo”, popolarmente detta la “Madonna de Noantri”, la Santa protettrice dei trasteverini.



Appuntamento: ore 16:00, Piazza Sidney Sonnino 44, davanti l’ingresso della basilica.



Costo visita guidata, comprensivo del noleggio della radioguida e del biglietto d’ingresso: 15€ , 9€ minori di 18 anni, minori di 10 anni € 2,00 per il noleggio della radioguida (facoltativo) .



Durata: 2 ore circa



Per prenotare mandateci una EMAIL: romaadhoc@gmail.com, lasciando nome, numero di partecipanti e un recapito telefonico; oppure scriveteci su WHATSAPP al numero: 324 0950351.

In alternativa potete chiamarci ai numeri: 324 5815028 – 324 0950351 (preferibile email e whatsapp). Prenotazione obbligatoria.



La visita verrà svolta nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 Maggio 2020, n. Z00043.

I partecipanti sono invitati a portare con sé mascherine e gel igienizzante e a mantenere la distanza di sicurezza interpersonale.