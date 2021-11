San Basilio: il jazz nei cortili dei lotti delle case popolari e happening per tutti

Made in Roma Est e Circolo Arci Poppyficio presentano “Made in San Basilio - Lotti in musica” che si svolgerà sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021.

I cortili dei lotti delle case popolari di San Basilio per la prima volta diventano location d’eccezione per le esibizioni live di alcuni dei migliori musicisti della scena jazz romana. Tra pini secolari e i murales di Liquen, Blu, Iacurci e molti altri, saranno tanti i musicisti che si esibiranno alla prima Jazz outdoor exhibition nel quartiere di San Basilio: un appuntamento da non perdere seguendo la mappa di un percorso itinerante che farà tappa in diversi lotti.



Sabato 4 dicembre il punto di ritrovo sarà l’infopoint a Piazza della Balena, in via Morrovalle 164. Questi i musicisti che suoneranno: alle ore 11, nel lotto 27 il duo formato dalla sassofonista Danielle Di Majo e dalla chitarrista Giulia Salsone che proporrà un omaggio al sassofonista Lee Konitz recentemente scomparso. Alle 12, nel lotto 29, Federica Michisanti al contrabbasso ed Errico De Fabritiis al sax eseguiranno brani originali inframmezzati da improvvisazioni estemporanee. Dopo un brunch alla Biblioteca Aldo Fabrizi insieme alle selezioni musicali di Dj Chourmo, alle 15 si riparte nel lotto 51 dove una geografia particolare degli spazi e soluzioni non convenzionali saranno proposte da Fabio Sasso e Daniele Tittarelli, duo composto da batteria e sax. Alle 16 sarà la volta delle sonorità jazz del trio composto da Francesco Fratini, Matteo Bultrini, Giuseppe Romagnoli, rispettivamente tromba, batteria e contrabbasso. In chiusura alle 17 la Balkan Lab Orchestra, una formazione di 15 elementi capitanati da Federico Pascucci in pieno mood balcanico per una fanfara parade, in partenza dal lotto 17.



Domenica 5 dicembre la manifestazione farà base negli spazi della Biblioteca Centro Culturale Aldo Fabrizi dove sono in programma diversi workshop per bambini: il laboratorio di costruzione di strumenti musicali a cura de Le Moscerine di Zein Francesca Batayneh e Nina Baratta, e il laboratorio Dj Lab 4 Kids a cura di I Love Mum, durante il quale i bambini conosceranno gli strumenti del Dj e impareranno le tecniche base del mixing, guidati da Miz Kiara, celebre dj romana del collettivo Female Cut. In attesa dei bambini all’esterno vi sarà una selezione musicale a cura di Uomoblu e Miz Kiara.



La manifestazione si propone di coinvolgere gli abitanti del quartiere ma anche quanti vorranno scoprire un’area più periferica della città, che si presenterà in una forma insolita e con una colonna sonora inedita, con l’obiettivo di valorizzare e dare nuova identità a luoghi periferici poco battuti e spesso associati dai media solo a fatti di cronaca. Di concerto con la Regione Lazio promuove inoltre la conoscenza delle opportunità offerte dai Fondi SIE a tutti i cittadini del Lazio.



L’evento è organizzato da Made in Roma Est e Circolo Arci Poppyficio grazie al contributo dei Fondi SIE - Fondi strutturali e di investimento Europei per lo sviluppo, con il patrocinio del Municipio IV. In partnership con Biblioteche di Roma, Biblioteca Centro Culturale Aldo Fabrizi, ATER Roma; con la collaborazione di Centro Popolare San Basilio, Associazione UNRRA Casas, Istituto comprensivo Mahatma Gandhi, Istituto comprensivo Belforte del Chienti, Associazione Maurizio Zavatta.



La partecipazione agli eventi è gratuita.



Lotto 27 - via Fabriano 91

Lotto 29 - via Fabriano 92

Lotto 51 - via Morrovalle 164

Lotto 17 - via Recanati 47





Poppyficio è un’Associazione di Promozione Sociale - Circolo Arci con sede a Centocelle, fondata da Poppy, socio fondatore del live club Fanfulla 101. Gli obiettivi sono la condivisione e l’aggregazione. Poppyficio è il Circolo Arci più piccolo d’Italia è stato un palco (senza palco) per cantautori affermati e musicisti emergenti. Ha collaborato tra gli altri con Villa Ada incontra il mondo, Fusolab, Monk Roma.



Gallery



Made in Roma Est è un’associazione al femminile che mette in rete le realtà del quadrante di Roma Est tra loro e con il resto della città, con l’intento di creare progetti e format inediti, e generare flussi dal centro alla periferia. Specializzata in mappatura dei luoghi ha realizzato tra le altre le manifestazioni Walk’n’Jazz a Tor Pignattara e Walk’n’Jazz a Fiuggi, con il supporto della Regione Lazio e ha collaborato a ottobre 2021 con l’evento Mockup al Monk Roma con ospiti musicali nazionali e internazionali.