Samurai Artist dal set di Kill Bill a Fontana di Trevi

I "Samurai Artist Kamui", dal set di Kill Bill di Quentin Tarantino arrivano a Fontana di Trevi nel Ramen Bar di Akira Yoshida, per uno spettacolo che unisce la bellezza della forma, l’impatto della recitazione e la forza delle arti marziali.

“Ammiro molto lo spirito, la dedizione e la grande eleganza dei miei cari amici Samurai Artist, quando ho saputo che venivano in Europa per una tournée non potevo non chiedergli di esibirsi nel mio locale di punta per gli eventi: a due passi da Fontana di Trevi non penso ci sia posto migliore per celebrare la bellezza dell’arte dei Samurai”. Così racconta Akira Yoshida.

Venerdì 11 novembre alle ore 17.30 il Ramen Bar Akira di Via in Arcione 71 ospita l’esibizione mozzafiato dei Samurai Artist, con la grande partecipazione della cantante Mika Kobayashi, voce dell’opening di Gundam Unicorn e Call Me Later di Blue Exorcist e nota per la collaborazione col compositore Hiroyuki Sawano per Guilty Crown, Kill la Kill, The Seven Deadly Sins, L'attacco dei giganti e Aldnoah.

Samurai Artist Kamui

I Kamui si sono esibiti all'estero in luoghi d’eccellenza come il Kennedy Center negli Stati Uniti, il Pergola Theatre e Palazzo Vecchio a Firenze (Italia) in Europa, l’Hermitage Museum (Russia), Armani Hotel Dubai (UAE), Blue Note e altri.

Tetsuro Shimaguchi, il leader del gruppo, ha coreografato le scene del combattimento con la spada e istruito gli attori nel film di Quentin Tarantino “KILL BILL Vol. 1” (è anche apparso nel film come “Miki” dei Crazy 88). L’americana rivista Collider ha premiato la sua tecnica classificandolo al primo posto nell'articolo "The Best Fight Scenes of the 21st Century" oltre a rilasciargli una recensione entusiastica per il suo lavoro.

Shimaguchi ha fondato il proprio metodo Samurai "Kengido" nel 2012, offrendo esperienze in Dojo per insegnare tecniche di spada in Giappone e in altri paesi come Italia, Polonia, Cechia, Lituania, Bielorussia e Stati Uniti.

I Samurai Artist Kamui sono stati protagonisti della creazione di un cortometraggio "Diamond Route Japan" del 2017, progetto nato per promuovere Fukushima dopo il noto disastro nucleare. Il film ha guadagnato grande popolarità e ha ottenuto oltre 15 milioni di visualizzazioni nel 2017 e nel 2018. Negli ultimi anni il gruppo ha lavorato con personaggi pubblici come il calciatore Ronaldinho e l’attore francese Gérard Depardieu, formandoli con le esclusive tecniche Samurai.

Il leader Shimaguchi è il primo artista asiatico ad aver vinto il Premio Consonanze a Firenze, in Italia, nell'ottobre del 2018. Nell'ottobre 2019 è stato nominato ambasciatore del turismo per la città di Aizu wakamatsu e la prefettura di Fukushima. Sono l'unica troupe in Giappone a diffondere ufficialmente la cultura giapponese "SAMURAI" come forma d'arte nel mondo.