Samuele Bersani a Roma Summer Fest 2023

La voce e le canzoni di Samuele Bersani si fondono con la magia di 36 elementi d'Orchestra in una serata irripetibile: l'11 giugno all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in occasione del Roma Summer Fest 2023, Samuele sarà in concerto accompagnato dall'Orchestra dei Pomeriggi Musicali, sotto la direzione del Maestro Pietro Mianiti, con l’orchestrazione di Vittorio Cosma.

Un appuntamento che è il coronamento di una collaborazione che ha radici in un memorabile live al Teatro Dal Verme di Milano nel 2015, ma che fanno riemergere anche l'attenzione che Bersani ha sempre avuto per la composizione e per la musica sinfonica, già quando da bambino, figlio di un flautista, ascoltava i concerti brandeburghesi di J.S. Bach e dirigeva von Karajan con un grissino. Insieme ai 36 Professori d'Orchestra, i successi di Samuele avranno una lettura completamente nuova che, oltre allo slancio orchestrale, vivrà di un'esecuzione delicata e potente insieme.

Un confronto tra linguaggi, tra diversi approcci al testo e all’interpretazione, alla ricerca di un territorio comune che consentirà alla musica di penetrare tra le parole e le immagini, accompagnandole, commentandole, esaltandole e talvolta travolgendole. Bersani interpreterà una scaletta inedita che coprirà diverse sfaccettature del suo repertorio trentennale: ?dalle grandi hit, fino ai brani del suo ultimo album “Cinema Samuele” (vincitore della sua quinta Targa Tenco).

Roma Summer Fest 2023

Ritornano i tour e i concerti delle star internazionali per la nuova edizione del Roma Summer Fest, la rassegna estiva di concerti organizzata dalla Fondazione Musica per Roma nello spazio all’aperto della Cavea. Uno degli eventi in musica più importanti dell’estate romana, ogni anno alterna sul palco tantissimi artisti del panorama musicale nazionale e internazionale che tornano nella capitale per una serie di imperdibili concerti.

Tra gli artisti che si esibiranno dal 6 giugno all'8 agosto 2023 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone: Bob Dylan, Paolo Conte, Pet Shop Boys, Ludovico Einaudi, Beth Hart, Porcupine Tree, The Lumineers, Interpol, James Bay, Aurora, Sigur Rós, Sting, OneRepublic, Jacob Collier, Daniele Silvestri e moltissimi altri.