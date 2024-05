Samset garden, nuovo giardino dell'estate romana

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

In via Ardeatina al km 12, di fronte al santuario del Divino Amore, con l'estate arriva Samset, il nuovo giardino all'aria aperta per allietare le serate dei romani.

Dal 31 maggio, lo spazio sarà allestito con corner di birre artigianali, cocktail e cibo di qualità curato dai ragazzi di Scrocchio che delizieranno i palati con fritti e pizza romana di qualità. Il tutto accompagnato da musica di sottofondo ed esibizioni dal vivo.

Samset, quindi, a partire da venerdì 31 maggio, si appresta a diventare uno dei luoghi cult dell'estate romana. Un luogo innovativo e dedicato a tutte le età che sarà aperto per tutto il periodo estivo dal giovedi al sabato dalle 18 alle 2.