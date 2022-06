Samantha Iorio, A Lady in Soul al Village Celimontana

Al Village Celimontana torna l’appuntamento con i Brunch, sia il sabato che la domenica. Un percorso musicale di storia e musica che ci accompagnerà dal Dixieland allo Swing, dalla Bossanova al Jazz, passando anche per altri generi. Musica, storie, aneddoti nella meravigliosa cornice di Villa Celimontana ci condurranno ancora una volta nella storia del Festival, all'ora di pranzo. Si comincerà con il concerto alle 12.30, una pausa Brunch alle 13.15, e poi la seconda parte.

Al centro grandi artisti, personaggi e le epoche della storia del jazz, un appuntamento a metà tra concerto e narrazione per rivivere la storia e per ascoltare la musica. Ad alternarsi sul palcoscenico ci saranno grandi oratori e musicisti accompagnati dalle proprie band che ci appassioneranno con racconti e musica come solo loro sanno fare.

Protagonista quest'oggi è Samantha Iorio, cantante e vocalist. Ha collaborato con Mario Biondi, Incognito, Jeff Cascaro, Pino Daniele, Renato Zero e i più grandi Jazzisti Italiani; oltre che talent scout, manager e produttrice musicale, possiede una spiccata verve musicale che l’ha caratterizzata sin da piccola, grazie anche agli insegnamenti del padre musicista che l’ha educata ad ascoltare sonorità dalla Motown alle note più soul di Otis Redding, Aretha Franklin e Stevie Wonder.

Un percorso tra le canzoni e gli artisti che l’hanno segnata maggiormente durante il suo percorso e gli incontri avuti con gli stessi.

ORE 12:30 - INIZIO SPETTACOLO

Line-up

Samantha Iorio - voce

Rita Bacchilega - piano

Ezio Salfa - basso elettrico

Barbara Mavilia - batteria

Gianni Satta - tromba e flicorno