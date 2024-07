Samantha Iorio “A Lady in soul” in concerto al Kuta

Samantha Iorio sarà in concerto al Kuta martedì 23 luglio accompagnata da Rita Bacchilega al piano e Gianni Satta alla tromba. Cantante, vocalist al fianco di Mario Biondi, Incognito, Jeff Cascaro, Alain Clark e i più grandi Jazzisti Italiani.

Possiede una spiccata verve musicale che l’ha caratterizzata sin da piccola, grazie anche agli insegnamenti del padre musicista che l’ha educata ad ascoltare sonorità dalla Motown alle note più soul di Otis Redding, Aretha Franklin, Steve Wonder, eccetera. Con il suo progetto “A Lady In Soul” intraprende un viaggio tra le voci internazionali che hanno segnato il suo cammino professionale come Minnie Ripperton, Deniece Williams, Diana Ross, Incognito, Michael Jackson e alcuni grandi artisti italiani come Pino Daniele, Sergio Cammariere.



Line-up

Samantha iorio voce

Rita Bacchilega piano

Gianni Satta Tromba



Kuta Roma

Via delle fornaci di tor di quinto 10

331 203 0305

kutarome@gmail.com

Inizio concerto ore 21:00