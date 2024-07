Samantha iorio canta Burt Bacharach al Village Celimontana

Un concerto per rendere onore a uno dei più grandi autori di musica leggera del Novecento, Burt Bacharach, che meglio di tutti ha coniugato elevato valore musicale e successo popolare. Le sue composizioni, ricche e mai scontate, interpretate da artisti straordinari come Dionne Warwick, Aretha Franklin e Tom Jones e venate di soul e jazz rivivranno grazie alla sensibilità di Samantha Iorio e della sua band.



Il Festival Village Celimontana è ad ingresso libero. Il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale Estate Romana 2023-2024 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.



VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

Ingresso libero



Line-up

Samantha iorio, voce



Gianni Satta, tromba e flicorno