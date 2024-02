Salvation Art

Lo Studio Mo.C.A. presenta la mostra personale dell’artista Mario Checchi. La sua mostra rappresenta un'importante riflessione sul valore del riciclo e della sostenibilità, invitando il pubblico a riconsiderare il concetto di "rifiuto" e a scoprire la bellezza nascosta nelle cose apparentemente insignificanti.





Ispirandosi alla street art e utilizzando nelle sue tele una tecnica innovativa sperimentata in alcuni suoi lavori - che gli permetteva di trasferire un’immagine sul muro come un tatuaggio - Mario Checchi dipinge sopra le vecchie tele lasciando intravedere i colori che l’autore aveva utilizzato all’epoca. La nuova immagine dipinta viene da lui prima elaborata al computer e poi trasferita manualmente sulla tela con colori acrilici. I dipinti dimenticati nel tempo vengono così salvati per ridargli una nuova vita. Le cornici vintage utilizzate da Mario Checchi sono da lui accuratamente scelte per contrastare con le sue opere contemporanee.