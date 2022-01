Salute orale: il 19 gennaio al Policlinico Gemelli si terrà un Open Day dedicato all’Ortodonzia e all’Odontoiatria Infantile

Salute orale dei più piccoli: dopo il successo del primo Open Day, il 19 gennaio al Gemelli si terrà una nuova giornata dedicata all’Ortodonzia e all’Odontoiatria Infantile

Un’intera giornata dedicata alla salute orale di bambini e adolescenti. Il professore Massimo Cordaro, direttore UOC di Odontoiatria Generale e Ortodonzia, e la professoressa Patrizia Gallenzi, responsabile del reparto di Pedodonzia, con il loro staff saranno a disposizione per check-up di prevenzione, consigli e informazioni sui trattamenti, dalle ore 9.00 alle ore alle 18.30. È possibile prenotare la visita al numero 06 30156700.

Tenere monitorata la salute orale fin dalla tenera età è importante al fine di prevenire eventuali problematiche future. La visita ha infatti lo scopo di verificare lo stato di salute di denti, bocca e gengive di bambini e adolescenti. Inoltre, qualora fosse necessario, tutto lo staff del professor Massimo Cordaro, direttore UOC di Odontoiatria Generale e Ortodonzia, e della professoressa Patrizia Gallenzi, responsabile del reparto di Pedodonzia, saranno a disposizione per trovare il trattamento ortodontico più adatto alle esigenze di ogni bambino.

Grazie all’ortodonzia infatti è possibile riallineare il sorriso. Riportare i denti nella posizione più corretta possibile è molto importante durante la crescita per prevenire eventuali problemi posturali, agevolare l’igiene orale quotidiana e prevenire la formazione di placca.

Gli apparecchi utilizzati possono essere fissi e tradizionali oppure rimovibili, trasparenti e non alterano l’estetica del sorriso.



Inoltre, al Dental Center Gemelli è possibile rilevare le impronte dentali senza l’utilizzo della tipica pasta grazie allo scanner intraorale, uno strumento che viene utilizzato per riprodurre in maniera digitale le arcate dentali senza nessun fastidio per il piccolo paziente.

Per maggiori informazioni o per prenotare il check-up chiamare il numero 06 30156700 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30).